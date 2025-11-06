Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Ukraine tại SoftServe dao động từ UAH 419K mỗi year cho L1 đến UAH 2.74M mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Ukraine có tổng giá trị UAH 2.13M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftServe. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
