Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Krakow Metropolitan Area tại SoftServe dao động từ PLN 191K mỗi year cho L2 đến PLN 309K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Krakow Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 246K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftServe. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
