Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Bulgaria tại SoftServe dao động từ BGN 59.2K mỗi year cho L2 đến BGN 61.7K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in Bulgaria có tổng giá trị BGN 57.7K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftServe. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
