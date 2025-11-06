Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Poland tại SoftServe là PLN 208K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 211K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftServe. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
