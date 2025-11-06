Danh bạ công ty
SoftServe
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Poland

SoftServe Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Mức lương tại Poland

Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Poland tại SoftServe là PLN 208K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 211K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftServe. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
Xem 1 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại SoftServe?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh tại SoftServe in Poland có tổng thu nhập hàng năm là PLN 291,583. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SoftServe cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Poland là PLN 206,117.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho SoftServe

Công ty liên quan

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác