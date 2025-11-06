Danh bạ công ty
SoftBank Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Tokyo Area

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Tokyo Area tại SoftBank có tổng giá trị ¥5.88M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SoftBank. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Tổng mỗi năm
¥5.88M
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Thưởng
¥2.53M
Số năm tại công ty
4 Năm
Số năm kinh nghiệm
4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại SoftBank?
Block logo
+¥8.61M
Robinhood logo
+¥13.21M
Stripe logo
+¥2.97M
Datadog logo
+¥5.2M
Verily logo
+¥3.27M
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại SoftBank in Greater Tokyo Area có tổng thu nhập hàng năm là ¥14,526,692. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SoftBank cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Tokyo Area là ¥3,563,208.

