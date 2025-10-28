Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Societe Generale dao động từ ₹1.69M mỗi year cho L1 đến ₹2.69M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.96M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Societe Generale. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
