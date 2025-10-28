Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in India tại Societe Generale dao động từ ₹4.93M mỗi year cho L4 đến ₹4.6M mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹4.5M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Societe Generale. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
