Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in India tại Societe Generale là ₹2.68M mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.8M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Societe Generale. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
