Thư Mục Công Ty
Societe Generale
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Societe Generale Mức lương

Khoảng lương Societe Generale từ $19,391 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $250,000 cho Nhà phân tích tài chính ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Societe Generale. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
Median $27.1K
Quản lý sản phẩm
L4 $56.8K
L5 $53K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Nhà phân tích kinh doanh
Median $20.7K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $56.6K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà phân tích tài chính
Median $250K
Quản lý dự án
Median $82.4K
Nhà phân tích dữ liệu
$65.6K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$149K
Nhà đầu tư ngân hàng
$28.1K
Pháp lý
$189K
Nhà tư vấn quản lý
$56.4K
Quản lý chương trình
$69.5K
Chuyên viên an ninh mạng
$58.8K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$197K
Kiến trúc sư giải pháp
$121K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$69.3K
Nhà văn kỹ thuật
$40.3K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Най-високоплатената роля, докладвана в Societe Generale, е Nhà phân tích tài chính с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Societe Generale, е $56,388.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Societe Generale

Các công ty liên quan

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác