Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Snap dao động từ £96.5K mỗi year cho L3 đến £261K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Greater London Area có tổng giá trị £188K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Snap. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£261K
£132K
£129K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
100%
NĂM 1
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (8.33% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (2.77% hàng tháng)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.77% hàng tháng)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.77% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
NĂM 1
33%
NĂM 2
13%
NĂM 3
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
54% được phát hành trong 1st-NĂM (4.50% hàng tháng)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.75% hàng tháng)
13% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.08% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
