Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
  • Mức lương
  • Bán Hàng

  • Tất cả mức lương Bán Hàng

  • United Kingdom

Snap Bán Hàng Mức lương tại United Kingdom

Gói thu nhập trung vị của Bán Hàng in United Kingdom tại Snap có tổng giá trị £110K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Snap. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Tổng mỗi năm
£76.6K
Cấp bậc
L4
Lương cơ bản
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Thưởng
£0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
8 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Snap?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (8.33% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (2.77% hàng tháng)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.77% hàng tháng)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.77% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

NĂM 1

33%

NĂM 2

13%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 54% được phát hành trong 1st-NĂM (4.50% hàng tháng)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.75% hàng tháng)

  • 13% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.08% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Chức danh được bao gồm

Điều hành tài khoản

Quản lý tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Bán Hàng tại Snap in United Kingdom có tổng thu nhập hàng năm là £201,890. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Snap cho vị trí Bán Hàng in United Kingdom là £76,617.

