Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United Kingdom tại Snap dao động từ £171K mỗi year cho L4 đến £325K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United Kingdom có tổng giá trị £189K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Snap. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
100%
NĂM 1
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (8.33% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (2.77% hàng tháng)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.77% hàng tháng)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.77% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
NĂM 1
33%
NĂM 2
13%
NĂM 3
Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
54% được phát hành trong 1st-NĂM (4.50% hàng tháng)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.75% hàng tháng)
13% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.08% hàng tháng)
Monthly vesting, no 1 year cliff