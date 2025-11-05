Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Pittsburgh Area tại Smith+Nephew là $126K mỗi year cho Software Engineer 2. Gói thu nhập trung vị year in Pittsburgh Area có tổng giá trị $125K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Smith+Nephew. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
