Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area có tổng thu nhập hàng năm là $245,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.