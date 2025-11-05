Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Minneapolis-St. Paul Area tại SmartThings dao động từ $109K mỗi year cho Software Engineer đến $192K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Minneapolis-St. Paul Area có tổng giá trị $151K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SmartThings. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới