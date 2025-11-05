Danh bạ công ty
Smartsheet
Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Greater Seattle Area tại Smartsheet có tổng giá trị $365K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Smartsheet. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Tổng mỗi năm
$365K
Cấp bậc
L6
Lương cơ bản
$210K
Stock (/yr)
$120K
Thưởng
$35K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
21 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

34%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 34% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.50% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm tại Smartsheet in Greater Seattle Area có tổng thu nhập hàng năm là $468,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Smartsheet cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Greater Seattle Area là $350,000.

