Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Smartsheet dao động từ £63K mỗi year cho SE I đến £77.4K mỗi year cho SE II. Gói thu nhập trung vị year in Greater London Area có tổng giá trị £63.8K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Smartsheet. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
34%
NĂM 3
Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)
34% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.50% hàng quý)
