Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Seattle Area tại Smartsheet dao động từ $154K mỗi year cho SE I đến $375K mỗi year cho Principal SE. Gói thu nhập trung vị year in Greater Seattle Area có tổng giá trị $254K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Smartsheet. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
34%
NĂM 3
Tại Smartsheet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)
34% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.50% hàng quý)
