SmartRecruiters Mức lương

Khoảng lương SmartRecruiters từ $42,339 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $118,854 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của SmartRecruiters. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $42.3K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $119K
Nhà khoa học dữ liệu
$64.8K

Nhà thiết kế sản phẩm
$53K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$103K
Quản lý sản phẩm
$94.9K
Den högst betalande rollen som rapporterats på SmartRecruiters är Quản lý kỹ thuật phần mềm med en årlig total kompensation på $118,854. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på SmartRecruiters är $79,860.

