Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp tại Slalom Build in Greater Chicago Area có tổng thu nhập hàng năm là $189,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.