Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Slalom Build dao động từ CA$98.9K mỗi year cho Engineer đến CA$129K mỗi year cho Senior Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$108K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Slalom Build. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới