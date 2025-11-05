Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Chicago Area tại Slalom Build dao động từ $97.4K mỗi year cho Engineer đến $189K mỗi year cho Senior Architect. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $140K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Slalom Build. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập


