SIX
  • Mức lương
  • Quản Lý Sản Phẩm

  • Tất cả mức lương Quản Lý Sản Phẩm

SIX Quản Lý Sản Phẩm Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Sản Phẩm in Switzerland tại SIX có tổng giá trị CHF 116K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SIX. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Tổng mỗi năm
CHF 116K
Cấp bậc
5
Lương cơ bản
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Thưởng
CHF 8.9K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
6 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại SIX in Switzerland có tổng thu nhập hàng năm là CHF 124,699. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SIX cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm in Switzerland là CHF 119,935.

