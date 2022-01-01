Danh bạ công ty
Similarweb Mức lương

Mức lương tại Similarweb dao động từ $65,553 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $204,000 cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Similarweb. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $111K

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $112K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $100K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $65.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $133K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$76.1K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$96K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$204K
Marketing
$77K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$201K
Bán Hàng
$96.1K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Similarweb là Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $204,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Similarweb là $100,412.

Tài nguyên khác