Thư Mục Công Ty
Silicon Labs
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Silicon Labs Mức lương

Khoảng lương Silicon Labs từ $50,868 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức thấp nhất đến $301,500 cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Silicon Labs. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $135K
Kỹ sư phần cứng
Median $150K

Kỹ sư ASIC

Phát triển kinh doanh
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Chuyên gia công nghệ thông tin
$94.5K
Nhà thiết kế sản phẩm
$89.7K
Quản lý sản phẩm
$146K
Quản lý dự án
$221K
Bán hàng
$102K
Chuyên viên an ninh mạng
$165K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$50.9K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$302K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Silicon Labs, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:

  • 33% được trao quyền trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được trao quyền trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được trao quyền trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Silicon Labs là Quản lý chương trình kỹ thuật at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $301,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Silicon Labs là $145,725.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Silicon Labs

Các công ty liên quan

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác