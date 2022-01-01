Silicon Labs Mức lương

Khoảng lương Silicon Labs từ $50,868 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức thấp nhất đến $301,500 cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Silicon Labs. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Silicon Labs, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:
33% được trao quyền trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được trao quyền trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được trao quyền trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
