Shopee Mức lương

Mức lương tại Shopee dao động từ $13,594 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức thấp đến $231,746 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shopee. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Kỹ sư AI

Quản Lý Sản Phẩm
Median $74.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $57K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $75.8K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $13.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $91.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $49.1K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $74.8K

Quản lý dự án kỹ thuật

Nhân Sự
Median $54.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Quản Lý Dự Án
Median $38.7K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Kế Toán
$49.8K
Vận Hành Kinh Doanh
$46.9K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$44.7K
Kỹ Sư Địa Chất
$174K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$71.2K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$44.2K
Pháp Lý
$98K
Bán Hàng
$41.3K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$225K
Nghiên Cứu Viên UX
$102K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Shopee, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Shopee là Kỹ Sư Phần Mềm at the Senior Expert Software Engineer level với tổng thu nhập hàng năm là $231,746. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Shopee là $70,340.

