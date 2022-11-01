Danh bạ công ty
ShopBack
ShopBack Mức lương

Mức lương tại ShopBack dao động từ $15,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nghiên Cứu Viên UX ở mức thấp đến $388,746 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ShopBack. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $54.4K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $120K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$44.3K

Phát Triển Kinh Doanh
$50.7K
Marketing
$49K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$74.4K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$389K
Nghiên Cứu Viên UX
$15.9K
Lịch Trình Phát Hành

5%

NĂM 1

25%

NĂM 2

70%

NĂM 3

Tại ShopBack, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 5% được phát hành trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 70% được phát hành trong 3rd-NĂM (70.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ShopBack là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $388,746. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ShopBack là $52,503.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho ShopBack

