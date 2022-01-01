Danh bạ công ty
Shipt
Shipt Mức lương

Mức lương tại Shipt dao động từ $41,078 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $362,875 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shipt. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Kỹ sư phần mềm backend

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $147K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $110K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $195K
Kế Toán
$128K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$76.9K
Dịch Vụ Khách Hàng
$41.1K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $88.2K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$201K
Quản Lý Chương Trình
$167K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $170K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$99.1K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$121K
Nghiên Cứu Viên UX
$162K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Shipt là Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the L5 level với tổng thu nhập hàng năm là $362,875. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Shipt là $152,898.

