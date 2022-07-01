Shift5 Mức lương

Mức lương tại Shift5 dao động từ $175,272 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $335,921 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shift5 . Cập nhật lần cuối: 11/30/2025