Danh bạ công ty
Shield AI
Shield AI Mức lương

Mức lương tại Shield AI dao động từ $100,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức thấp đến $391,950 cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shield AI. Cập nhật lần cuối: 10/14/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Kỹ Sư Phần Cứng
Median $100K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $289K

Kỹ Sư Hàng Không Vũ Trụ
$166K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$392K
Phát Triển Kinh Doanh
$130K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$382K
Kỹ Sư Cơ Khí
$105K
Quản Lý Sản Phẩm
$182K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$161K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$182K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Shield AI, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Shield AI là Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $391,950. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Shield AI là $165,408.

