Shibumi Mức lương

Mức lương tại Shibumi dao động từ $85,425 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $298,500 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shibumi . Cập nhật lần cuối: 11/30/2025