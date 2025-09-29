Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại SES Satellites là $111K mỗi year cho 9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $127K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SES Satellites. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
