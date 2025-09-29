Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại ServiceNow dao động từ $105K mỗi year cho IC1 đến $347K mỗi year cho IC6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $270K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ServiceNow. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
IC1
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ServiceNow, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
