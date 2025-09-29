Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in India tại ServiceNow dao động từ ₹102K mỗi year cho M3 đến ₹175K mỗi year cho M5. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹114K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ServiceNow. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ServiceNow, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
