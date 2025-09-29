Danh bạ công ty
Servian
Servian Kiến Trúc Sư Giải Pháp Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Australia tại Servian có tổng giá trị A$155K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Servian. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Tổng mỗi năm
A$155K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Thưởng
A$0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
11 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Servian?

A$249K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Câu hỏi thường gặp

