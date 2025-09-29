Danh bạ công ty
Sequoia
Sequoia Nhân Sự Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Nhân Sự in United States tại Sequoia có tổng giá trị $235K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sequoia. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Tổng mỗi năm
$235K
Cấp bậc
Senior
Lương cơ bản
$198K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$37K
Số năm tại công ty
5 Năm
Số năm kinh nghiệm
12 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Sequoia?

$160K

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhân Sự tại Sequoia in United States có tổng thu nhập hàng năm là $302,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Sequoia cho vị trí Nhân Sự in United States là $235,000.

