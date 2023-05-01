Semtech Mức lương

Mức lương tại Semtech dao động từ $47,854 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $110,948 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Semtech . Cập nhật lần cuối: 10/26/2025