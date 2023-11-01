Selina Mức lương

Mức lương tại Selina dao động từ $16,318 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $149,250 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Selina . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025