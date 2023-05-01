Selfbook Mức lương

Mức lương tại Selfbook dao động từ $126,282 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Đồ Họa ở mức thấp đến $139,300 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Selfbook . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025