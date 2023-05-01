Self Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Self dao động từ $8,437 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $752,555 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Self. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $120K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kế Toán
$9.4K
Trợ Lý Hành Chính
$103K

Vận Hành Kinh Doanh
$201K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$8.4K
Kỹ Sư Phần Cứng
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$71.4K
Marketing
$106K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$100K
Quản Lý Sản Phẩm
$753K
Quản Lý Dự Án
$131K
Bán Hàng
$23.2K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$249K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Self là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $752,555. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Self là $104,849.

