Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm tại Seismic in United States có tổng thu nhập hàng năm là $114,990. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.