Danh bạ công ty
SEI Investments
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

SEI Investments Mức lương

Mức lương tại SEI Investments dao động từ $24,556 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $155,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của SEI Investments. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $100K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $155K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Kế Toán
$74.6K
Trợ Lý Hành Chính
$42.9K
Vận Hành Kinh Doanh
$49.2K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$50K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại SEI Investments là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $155,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SEI Investments là $49,980.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho SEI Investments

Công ty liên quan

  • Microsoft
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Apple
  • LinkedIn
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác