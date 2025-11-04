Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Hong Kong (SAR) tại Segantii Capital Management dao động từ HK$41.7K đến HK$57.1K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Segantii Capital Management. Cập nhật lần cuối: 11/4/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Segantii Capital Management?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) có tổng thu nhập hàng năm là HKHK$443,459. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Segantii Capital Management cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Hong Kong (SAR) là HKHK$323,924.

