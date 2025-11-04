Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Quản Lý Sản Phẩm in United States tại SeekOut dao động từ $203K đến $284K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SeekOut. Cập nhật lần cuối: 11/4/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$221K - $267K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$203K$221K$267K$284K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại SeekOut, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại SeekOut in United States có tổng thu nhập hàng năm là $284,200. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SeekOut cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm in United States là $203,350.

