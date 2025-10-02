Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Scotiabank dao động từ CA$126K mỗi year đến CA$181K. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$138K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***