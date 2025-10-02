Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Scotiabank dao động từ CA$90.2K mỗi year cho L6 đến CA$184K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$120K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
