Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Scotiabank dao động từ CA$90.2K mỗi year cho L6 đến CA$184K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$120K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
(Cấp độ mới vào nghề)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Scotiabank?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Lập trình viên web

Câu hỏi thường gặp

