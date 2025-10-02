Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Colombia tại Scotiabank dao động từ COP 184.06M mỗi year cho L6 đến COP 130.87M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in Colombia có tổng giá trị COP 130.15M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
