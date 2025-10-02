Danh bạ công ty
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Colombia

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Colombia tại Scotiabank dao động từ COP 184.06M mỗi year cho L6 đến COP 130.87M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in Colombia có tổng giá trị COP 130.15M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
(Cấp độ mới vào nghề)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng COP 120.61M+ (đôi khi COP 1.21B+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Scotiabank?

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Lập trình viên web

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Scotiabank in Colombia có tổng thu nhập hàng năm là COP 269,354,338. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Scotiabank cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Colombia là COP 126,473,950.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Scotiabank

