Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Toronto Area tại Scotiabank dao động từ CA$116K mỗi year cho L7 đến CA$144K mỗi year cho L8. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$121K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
