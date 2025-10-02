Danh bạ công ty
Scotiabank
Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Greater Toronto Area tại Scotiabank có tổng giá trị CA$86.3K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scotiabank.

Gói Lương Trung Vị
company icon
Scotiabank
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$86.3K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
CA$86.3K
Stock (/yr)
CA$0
Thưởng
CA$0
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Scotiabank?

CA$225K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu tại Scotiabank in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$102,784. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Scotiabank cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Greater Toronto Area là CA$86,255.

