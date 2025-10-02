Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in New York City Area tại Scale AI dao động từ $231K mỗi year cho L3 đến $484K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $325K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Scale AI. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Scale AI, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
