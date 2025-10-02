Danh bạ công ty
Sberbank
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm

  • Tất cả mức lương Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm

  • Moscow Metro Area

Sberbank Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm Mức lương tại Moscow Metro Area

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm in Moscow Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 4.02M đến RUB 5.83M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

RUB 4.55M - RUB 5.29M
Russia
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
RUB 4.02MRUB 4.55MRUB 5.29MRUB 5.83M
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 2 nữa Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm thông tin lươngs tại Sberbank để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

RUB 13.26M

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng RUB 2.49M+ (đôi khi RUB 24.87M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Sberbank?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Chuyên viên phân tích

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm tại Sberbank in Moscow Metro Area có tổng thu nhập hàng năm là RUB 5,827,593. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Sberbank cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm in Moscow Metro Area là RUB 4,015,652.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Sberbank

Công ty liên quan

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác